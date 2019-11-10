مجلس المحامين يرد على "وجود عوار قانوني في انعقاد العمومية"

رد وكيل نقابة المحامين مجدي سخي، على المذكرة التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس، بشأن رفض محاولات سامح عاشور تمرير إقرار ميزانيات الأعوام الثلاثة دون مناقشتها أو عرضها على الجمعية العمومية للمحامين، وبعد المخالفات التي رصدوها في الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، مؤكدين أن هناك عوار قانوني في الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للمحامين.



وقال سخي، في تصريحات خاصة لـ الدستور: «المذكرة تتحدث عن عدم الإطلاع على الميزانية، في حين أن موازنات 2016، 2017، 2018، تم عرضهم في جلستين باجتماع مجلس النقابة وتم الموافقة عليهم، وذلك وفق القانون الذي ينص على عرض الموازنات على المجلس قبل اجتماع الجمعية».



ولفت إلى القانون نص على إعلان الميزانية في عدد خاص من مجلة المحاماة، وسيتم ذلك خلال العدد القادم للمجلة، قبل انعقاد الجمعية العمومية التزاما بنص القانون.