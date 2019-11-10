"باكلوفين" الباسط للعضلات يصيب كبار السن بالتشوش

حذرت دراسة جديدة من أن العقاقير الباسطة للعضلات، والمعروفة باسم "باكلوفين"، يمكن أن تصيب مرضى الكلى من كبار السن بحالة من التشويش؛ للحد الذي قد تدفعهم إلى دخول المستشفى.



وقال أستاذ أمراض الكلى بجامعة ويسترن في أونتاريو بكندا الدكتور أميت جارج "يمكن أن تظهر أعراض شبيهة بالجلطة الدماغية، على الرغم من أنها ليست جلطة دماغية، كما يمكن أن تظهر مع أعراض تشبه الخرف".



يأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه الإحصاءات إلى معاناة حوالي شخص من بين كل 25 من وظائف كلى منخفضة، تناولوا جرعات عالية من عقار"الباكلوفين"، حيث تم نقلهم إلى المستشفى؛ جراء معاناتهم من حالات تشوش شديدة - وذلك وفقا للدراسة التي أجريت على ما يقرب من 16،000 شخص من كبار السن يعانون من مرض مزمن في الكلى-، وعلى سبيل المقارنة واحد فقط من بين كل 500 من مرضى الكلى غير موصوف لهم أخذ عقار "باكلوفين" انتهى بهم المطاف في المستشفى؛ جراء المعاناة من حالة "ارتباك" و"تشوش".



وأضاف الباحثون أن كبار السن قد يواجهون خطرا حقيقيا في حال معاناتهم من اعتلال في وظائف الكلى، والتي تنخفض مع تقدم الإنسان في العمر.

وقال الدكتور أميت جارج إن عقار"باكلوفن" عادة ما يوصف للأشخاص الذين يعانون من تشنجات العضلات، حيث تشير البيانات إلى وصفه ل8 ملايين مريض كل عام.