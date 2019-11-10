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أوتو

اليابان تكشف النقاب عن سيارة خارقة مصنوعة من الخشب

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 07:59 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ا ش ا
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كشفت اليابان النقاب عن رؤيتها لسيارة المستقبل المصنوعة من الخشب، التي تم صنع هيكلها بالكامل وجزء كبير من حوضها الهيكلي من ألياف السليلوز النانوية، وهي مادة فائقة الصلابة مشتقة من النباتات.

وأسهمت 22 مجموعة في تصنيع السيارة، التي كشفت عنها وزارة البيئة اليابانية في معرض طوكيو الـ46 للسيارات الذي أقيم مؤخرا في العاصمة اليابانية طوكيو، لكن استنادا إلى المعلومات المعلنة حتى الآن فإن السيارة الخشبية ليست جاهزة للاستخدام على الطرقات بعد.

وتبدو السيارة الخشبية مستقبلية فعلا؛ بفضل أبوابها العمودية، وزواياها الحادة، ولكن يصعب تحديد مدى اقتراب السيارة من هدف الفريق المعلن، وهو خفض الوزن بنسبة 10%، ومن الصعب الحصول الآن على تفاصيل عما يقبع تحت الغطاء.

وذكرت تقارير موقع "كارسكوبس" اليوم الأحد أنه من المتوقع أن تحتوي السيارة على خلية وقود هيدروجيني، وأن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 20 كم ساعة، وإن صحت هذه المعلومات فستكون هذه السيارة بدائية جدا، إلا إن كانت اليابان تعتزم الاعتماد على القيادة البطيئة جدا للسيارات في المستقبل.
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