شركة تسترجع 130 ألف كيلو لحوم للاشتباه في تلوثها

أعلنت هيئة سلامة الغذاء الأمريكية أن إحدى الشركات استرجعت 130 ألفا و464 كيلو جراما من منتجات اللحم المفروم؛ بسبب الاشتباه في احتوائها لمادة البلاستيك.



وقالت الهيئة إن مجموعة راستيلى للأغذية استعادت هذه الكمية من المواد الغذائية المجمدة التي كانت فترة صلاحيتها ما زالت سارية للشهر الحالي، موضحة أنه تم إرسال هذه الكميات؛ للتوزيع في منافذ التجزئة بولايات كولورادو، وكوناكتيكت، وجورجيا، ووالينوي، وماريلاند.



وذكرت الهيئة أن استدعاء الشركة المنتجة لهذه المواد الغذائية جاء بعد شكاوى العملاء، رغم أنه لم تتأكد بعد أي عواقب سلبية أو خطيرة لتناولها، مطالبة من اشتروا هذه المواد بالفعل بعدم استخدامها، وأن يقوم أي فرد تناولها، ويشعر بأي أعراض مرضية بمعاودة طبيب.