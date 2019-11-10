تويوتا ليكزس تستدعي 679 سيارة بسبب العيوب

ذكرت مصلحة الدولة لتنظيم السوق في الصين أن شركة تويوتا اليابانية سوف تستدعي 679 سيارة مستوردة من طراز "ليكزس" بسبب عيوب في القضبان الهوائية.



وأوضحت المصلحة - في بيان اليوم - أن عملية الاستدعاء ستبدأ اعتبارا من 16 نوفمبر الجاري، وأن الاستدعاء يشمل سيارات من طراز ليكزس CT200h التي تم تصنيعها خلال الفترة بين 30 يناير و12 مارس 2019.



وأشارت إلى أن عيوبا في عملية الطلاء من جانب الموردين تسببت في احتمال تعرض سطح القضبان الهوائية للكسر، ما قد ينجم عنه مخاطر بشأن السلامة، موضحة أن الشركة المعنية سوف تفحص القضبان الهوائية بالسيارات المستدعاة، وتغير الأجزاء المعيبة مجانا.