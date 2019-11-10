الإماراتي المركزي: تراجع الأصول الأجنبية 0.8%

قال مصرف الإمارات المركزي اليوم الأحد إن أصوله الأجنبية تراجعت 0.8%إلى 374.3 مليار درهم (101.91 مليار دولار) في الربع الثالث من العام.



وعزا في بيان السبب الرئيسي للتراجع إلى هبوط نسبته 84.8% في الأوراق المالية الأجنبية، بما يعادل انخفاضا قدره 33.3 مليار درهم.



فاق هذا التراجع زيادات في أرصدة الحسابات الجارية والودائع المصرفية في الخارج، والتي صعدت بمقدار 27.5 مليار درهم في نهاية الفترة، وزيادة ثلاثة مليارات درهم في أصول أجنبية أخرى.