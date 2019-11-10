إغلاق طريق الكريمات الصحراوى بالمنيا بسبب الشبورة

أعلنت منذ قليل الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مدير المرور، عن إغلاق طريق الكريمات الصحراوى بسبب ظهور شبورة كثيفة للقادم من المنيا حتى بنى سويف ومن بنى سويف إلى بوابات الكريمات لحين تلاشى الشبورة صباح اليوم الأحد وسط انتشار الخدمات.



وتهيب ادارة المرور بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق، وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة السيارات.