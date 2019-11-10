مليشيات الحوثى تقصف مواقع تابعة للقوات اليمنية

قصفت مليشيات الحوثي الانقلابية مواقع تابعة للقوات اليمنية المشتركة في جبهات الحديدة والساحل الغربي اليمني.



وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة، في بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية اليوم الأحد، إن الميليشيات شنت عملية قصف عنيف ومكثف بقذائف مدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 طال مواقع القوات المشتركة المتمركزة في المنطقة.



كما تعرضت مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، للاستهداف بالأسلحة المتوسطة والرشاشة والأسلحة القناصة، في مناطق متفرقة من المديرية، وفقا لمصادر ميدانية.



وتعرضت مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة من الجاح، كذلك، للقصف والاستهداف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بالتزامن مع تصعيد الميليشيات عمليات القصف والاستهداف، في منطقتي الفازة الساحلية غرب مديرية التحيتا والجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه.