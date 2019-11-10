الأحد 10 نوفمبر 2019 الموافق 13 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

عالم

اليمن تحذر من نسف عملية السلام والهدنة بالحديدة

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 07:49 ص
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
حذرت القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي من مخطط حوثي لنسف عملية السلام والهدنة الأممية في محافظة الحديدة.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المشتركة العقيد وضاح الدبيش إن الميليشيات الحوثية ما زالت تمارس أسلوبها الغادر والجبان والخبيث في التسويف والتنصل من أي اتفاقيات سابقة، حتى فيما يخص نقاط المراقبة الخمس التي أعلن عن تنفيذها الجنرال الهندي أباهيجيت جوها خلال الفترة 19 - 23 أكتوبر 2019.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية اليوم الأحد، عن الدبيش قوله إن القوات المشتركة رصدت خروقات متعددة للميليشيات الحوثية يتمثل ذلك في الحشود البشرية الهائلة والتعزيزات الضخمة في المعدات العسكرية وحفر الخنادق والأنفاق، ووضع المتاريس؛ استعدادا فيما يبدو لجولة حرب قادمة.

وأكد أنه تم إبلاغ رئيس البعثة الأممية وكبير المراقبين الدوليين الجنرال أباهيجيت جوها المتواجدين على متن السفينة في عرض البحر، إلا أنهم لم يحركوا ساكنا رغم الإثباتات الدامغة المرفقة في البلاغ.

وكان رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك أكد، في وقت سابق، أن استمرار ميليشيات الحوثي الانقلابية في تصعيدها العسكري والخرق المتكرر للهدنة الأممية في الحديدة رغم أن نشر نقاط المراقبة الأممية مؤشر على عدم جديتها في الرضوخ للسلام وتحدي الإرادة المحلية والدولية في وضع حد للمعاناة التي تسببت بها منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

فضيحة أيمن نور واعترافه بتزوير أعماله الصحفية (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

حقيقة رفع قيمة الإيجارات بوحدات الإسكان الاجتماعى بالقاهرة

منذ حوالي 14 ساعة

رامى شقيق هيثم أحمد زكى يتلقى عزاءه.. صور

منذ حوالي 14 ساعة

نجوم الفن يتوافدون على عزاء هيثم أحمد زكي (صور)

الصور

image description

بالصور.. عمر خيرت يتألق بحفل مهرجان الموسيقى

image description

نجوم الفن والإعلام في عزاء هيثم أحمد ذكي

image description

مباراة نيجيريا وكوت ديفوار في أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

image description

50 صورة من عزاء هيثم أحمد زكي وسط حضور فني كبير

image description

الحجار وصابرين وعدد من نجوم الفن في عزاء محمد الحلو مدرب الأسود

الأكثر قراءة

من محضر الشرطة.. مفاجآت حول ملابسات وفاة هيثم أحمد زكى

أمطار رعدية.. أحوال الطقس في مصر خلال الـ3 أيام المقبلة

حقيقة خلاف محمد رمضان مع نقيب الممثلين

"مواد البناء": أسعار الأسمنت تراجعت لمعدلات ما قبل 2010

أيام زمان

الشيخ مصطفى إسماعيل «عاوز بوسة».. أسوأ موقف في حياة مقرئ القصر

أعجبت بأصابع قدميه فتزوجته.. رسائل محمد صبحى إلى «نصفه الحلو»

"أصدقاء" هيثم أحمد زكي: البشر لا يقتنعون بعذابك إلا حين تموت

«كباريهات» شارع الهرم.. حكايات عن الأيام المجهولة في حياة عمرو دياب

نجم الساعة

أعجبت بأصابع قدميه فتزوجته.. رسائل محمد صبحى إلى «نصفه الحلو»

الصحة

"باكلوفين" الباسط للعضلات يصيب كبار السن بالتشوش

تعرف على اشهر امراض الشتاء

احذر.. إضاءة غرفة النوم قد يسبب تصلب الشرايين

عقار Reblozyl صالح لعلاج اضطراب "بيتا ثلاسيميا"

الرئيس نيوز

7 قرارات هامة من مجلس إدارة الأهلي.. تعرف عليها

لحظة اندلاع الحريق بالطائرة الأوكرانية في مطار شرم الشيخ (فيديو)

استكمالاً لرحلته العلاجية.. "الخطيب" يطير إلى فرنسا

أحمد موسى يكشف علاقة تركيا بتفجير الطائرة الروسية بمصر

منوعات

شركة تسترجع 130 ألف كيلو لحوم للاشتباه في تلوثها

الإعصار "بلبل" يصل إلى بنجلادش ويقتل شخصين

21 قتيلا و2.8 مليار دولار خسائر الكوارث الطبيعية في الصين

موكب إمبراطور اليابان وزوجته يجوب طوكيو بمناسبة اعتلاء العرش

كشكول

طالبة بحقوق المنيا تنتحر بعد رفض شقيقها ذهابها إلى الكلية

محافظ الوادي الجديد يكرم طالب اخترع "تكييف" بخامات محلية

فتح باب التقدم لرئاسة لجان امتحانات الدبلومات

"عجلان" يقدم التعازي في وفاة معلمين وطلاب في حادث

إسلام سياسي

باحثة مغربية: التصوف انتصر للمرأة ولم يضطهدها

في حضرة الطريقة البودشيشية..."المغرب" تستقبل الآثار النبوية الشريفة

عاصم عبدالماجد يسخر من الإخوان بعد تقرير الأمم المتحدة

أخر تقاليع الإخوان.. الإرهابية تطلق خطة تحريضية ضد مصر يتزاعمها المقاول الأجير

مقالات الرأي
ماجد حبته
دا سيلفا «ع الأسفلت».. مؤقتًا
ماجد حبته
قطر تتحصن بالديمقراطية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم حمروش.. المهتم بالقراءة والتحصيل
د.كريمة الحفناوى
102 عام على مقاومة المشروع الاستعمارى
المزيد

الثقافة

صحيفة أمريكية: القاهرة مدينة الفن والعمارة والأنشطة الثقافية

ثقافة شرم الشيخ تكرم الفائزين بمسابقة فن التصوير

بالصور.. عرض "كأنك تراه" بمسرح المركز الثقافى بطنطا

ثقافة شرم الشيخ تكرم الفائزين بمسابقة فن التصوير

صفحتنا ع الفيس بوك