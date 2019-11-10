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عالم

معارضو بوليفيا يسيطرون على وسيلتى إعلام تديرهما الدولة

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 07:19 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قدمت مجموعة متظاهرين مناوئين للرئيس إيفو موراليس الاحد في لاباز على اقتحام مقر وسيلتي إعلام تديرهما الدولة، هما تلفزيون بوليفيا وراديو باتريا نويفا، وأجبروا موظفيهما على المغادرة، على ما أعلن مسؤول.

وقال إيفان مالدونادو، مدير راديو باتريا نويفا، لوكالة فرانس برس عبر الهاتف: "طُرِدنا بالقوة بعد تلقينا تهديدات من أشخاص تجمعوا" أمام المبنى حيث مقر وسيلتي الإعلام.

وشوهد عشرات الموظفين يغادرون المبنى ممسكين أيدي بعضهم بعضا وسط شتائم اطلقها نحو 300 شخص تجمعوا بالمكان، متهمينهم بخدمة مصالح حكومة موراليس.

وبعد اقتحام مقرهما، لم يعد تلفزيون بوليفيا وراديو باتريا نويفا يبثان سوى الموسيقى.

ودان موراليس سيطرة المتظاهرين على وسيلتي الاعلام، كاتبًا على تويتر "يقولون إنهم يدافعون عن الديمقراطية، لكنهم يتصرفون كأنهم في نظام ديكتاتوري".

وترفض المعارضة الاعتراف بإعادة انتخاب موراليس لأنها ترى أن الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 20 أكتوبر ومنحته فترة ولاية رابعة، شابتها عمليات تزوير.

وتصاعد التوتر في بوليفيا السبت مع اتساع نطاق حركة التمرد لعناصر الشرطة ودعوة الحزب الحاكم المواطنين الى النزول لشوارع لاباز دفاعا عن اعادة انتخاب موراليس.
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