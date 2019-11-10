الحكومة تطلب موظفين للعمل فى 3 محافظات بهذه الشروط

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عبر نشرة الوظائف الحكومية، عن حاجتها لشغل وظيفة مدير مديرية الإسكان والمرافق بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظات "الدقهلية، الغربية، أسوان"، بشرط اجتياز الدورات التدريبية المتاحة، والقدرة العالية على القيادة والتوجيه، بالإضافة إلى قضاء مدة بينية لا تقل عن سنة في وظائف الدرجة الأدنى والحصول على مؤهل هندسي مناسب.



ويستمر تلقي طلبات شغل الوظائف المعلنة حتى يوم 02 12 2019، حيث تقدم الطلبات شخصيا على النموذج المعد لذلك مرفق به المستندات المطلوبة والمعلن عنها بالأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بالدور الثاني عشـر بمقـر الوزارة الكائن "1 شارع إسماعيل أباظة – القصر العيني – القاهرة "، مرفقة المستندات الآتية:



1) بيان حالة وظيفية معتمد متضمنا التاريخ الوظيفي والقدرات العلمية والعملية والمهارات القيادية وأي بيانات أخرى للمتقدم مدعمة بالمستندات الدالة على ذلك.



2) بيانات إنجازات وإسهامات المتقدم في الوحدة التي يعمل بها.



3) بيان بمقترحات تطوير الجهة المتقدم إليها.



4) عدد 6 صور شخصية 4*6.



5) صورة البطاقة الشخصية.