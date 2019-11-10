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مصر

6 محطات فى رحلة السيطرة على الغلاء.. التضخم تراجع لأقل مستوياته فى 2019

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 06:32 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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بخطى متسارعة ونتائج فاقت التوقعات، واصلت معدلات التغير في أسعار مختلف السلع والخدمات تراجعها بشكل ملحوظ وهبطت من 34.2% وهو أعلى معدل وصلت إليه في يوليو 2017 إلى حدود 2.4% في شهر أكتوبر 2019، والذي وصف بالأقل منذ عام 2000، ليعد بذلك واحدًا من أهم مكاسب برامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الذي بدأته مصر قبل ثلاث سنوات وتحديدًا في نوفمبر 2016.

ورغم ما أعقب قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية في 3 نوفمبر 2016 من تداعيات على استقرار الأسواق وارتفاعات غير مسبوقة في أسعار مختلف السلع والخدمات، بالإضافة إلى تحريك الأسعار الجبرية للمنتجات البترولية والكهرباء والمياه والغاز، ما انعكس على ارتفاع معدل التضخم بشكل مطرد على مدار العامين الماضيين، إلا أن جهود الحكومة نجحت مؤخرًا في ترويض الغلاء والسيطرة عليه إلى حد كبير، وفيما يلي نستعرض أهم محطات معدل التضخم منذ قرار تحرير سعر الصرف وحتى الآن:

- البداية كانت قبل قرار تحرير سعر الجنيه المصري بشهر وتحديدًا في أكتوبر 2016، حيث كان معدل التضخم السنوي قد سجل حينها 14% لشهر أكتوبر 2016 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2015.

- أخذ معدل التضخم السنوي اتجاهًا صعوديًا منذ شهر نوفمبر 2016، ليرتفع المعدل من 14% في أكتوبر 2016 إلي 20.2% في نوفمبر 2016، ثم 24.3% في ديسمبر 2016.

- واصل المعدل ارتفاعاته لـ29.6% في يناير 2017، مرورًا بـ31.7% في فبراير 2017، ليسجل بعد ذلك أعلى معدلاته في يوليو 2017 بنسبة 34.2%.

- سجل التضخم السنوي أول تراجع له منذ تحرير سعر الصرف في أغسطس 2017 مسجلًا 32.9%، ثم 26.7% في نوفمبر 2017.

- واصل الانخفاض خلال عام 2018 حيث سجل 17% في يناير 2018، و13.2% في مارس 2018، ثم 12.9% في أبريل، وكما سجل تراجعًا كبيرًا إلى 8.9% خلال شهر يونيو 2019، وهو أقل مستوى منذ شهر أغسطس 2015، حيث كان المعدل قد بلغ 7.9% أي منذ أربع سنوات تقريبًا.

تسارعت وتيرة تراجع المعدل في أغسطس 2019 لتصل لـ 6.7%، وهو أقل معدل له منذ فبراير 2013 ثم تراجع في سبتمبر لـ 4.3% وهو أقل معدل منذ 16 عاما، وصولًا لـ 2.4% والذي وصف بالمعدل الأقل منذ 19 عاما.
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