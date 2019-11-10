المعمل الكيماوى يحدد مصير عاطلين سقطا بكمية من "الحشيش" بالسلام

أمرت النيابة العامة بالسلام، بإرسال عينة من مخدر الحشيش، تم ضبطها بحوزة متهمين بدائرة القسم، إلى المعمل الكيماوى بالقاهرة لفحصها وإعداد تقرير عنها.



وكشفت التحريات عن أن المتهمين هما: "إبراهيم. م"، و"خالد.ع"، عاطلين، اعترفا أمام النيابة بترويجهما المواد المخدرة، وبيعها بدائرة القسم بقصد الاتجار والكسب غير المشروع، وأقرا بحيازتهما كمية من مخدر الحشيش، قبل ترويجها بدائرة القسم.



ووردت معلومات لقسم شرطة السلام أول، تفيد بترويج عاطلين المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها، في دائرة القسم ومبلغ مالى من متحصلات تجارتهما، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.