خريطة توزيع الوافدين بالجامعات الحكومية.. الأزهر والقاهرة فى الصدارة

كشفت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد الطلاب الوافدين من جنسيات عربية وأجنبية المقيدين بالجامعات الحكومية والأزهر بلغ 46.3 ألف طالب خلال العام الدراسي الماضي 2018-2019، غالبيتهم من الذكور بعدد 32.7 ألف طالب وافد مقابل 13.6 ألف طالبة وافدة، موزعين على جميع الجامعات الحكومية فيما عدا جامعة بورسعيد.



ولفت تقرير الإحصاء، إلى تركز العدد الأكبر من الطلاب الوافدين بجامعة الأزهر بعدد 19.3 ألف طالب وافد منهم 13.7 ذكور مقابل 5.5 ألف من الإناث، يليها جامعة القاهرة بعدد 8459 وافدا، منهم 5454 طالبا و3005 طالبات، ثم جامعة عين شمس بعدد 3484 وافدا بينهم 2137 طالبا و1347 طالبة.



وأضاف الإحصاء، أن عدد الطلاب الوافدين بجامعة بنها بلغ 2783 وافدا، منهم 2557 طالبا و226 طالبة، وجامعة الإسكندرية بعدد 2604 وافدين، منهم 1766 طالبا و838 طالبة، وجامعة المنصورة بعدد 2473 وافدا، بينهم 1579 طالبا و894 طالبة.



وتذيلت القائمة من حيث أعداد هؤلاء الطلاب، جامعة الوادي الجديد بعدد 3 طلاب فقط، ومطروح والمصرية اليابانية بعدد 4 طلاب بكلًا منهما، وجامعة دمنهور بعدد 35 طالب وافد، والعريش 80 طالب وافد، وبورسعيد صفر.