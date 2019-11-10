اليوم.. انطلاق بوابة العمرة المصرية رسميا

تنطلق اليوم الأحد، بوابة العمرة المصرية رسميا، وقد حصلت شركات السياحة على الرقم السري واسم المستخدم الخاص بها، للعمل على البوابة خلال موسم العمرة.



وسيتم إنهاء كافة المعاملات الخاصة بإجراءات العمرة من خلال البوابة، وإصدار كافة التأشيرات برحلات العمرة عبرها، بالإضافة إلى أنه سيتم التنسيق مع كافة المنافذ البرية والجوية بالبوابة.



وبدأت غرفة شركات السياحة بإطلاق حملة تعريفية تحت شعار "عمرتك.. من هنا" للتعريف بالبوابة وأهدافها والتحذير من التعامل مع السماسرة وتحذير المواطنين من الوقوع بعمليات النصب.



وكان أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بإنشاء بوابة العمرة المصرية لتكون منصة تجرى عليها كافة المعاملات الخاصة برحلات العمرة تحت إشراف وزارة السياحة.