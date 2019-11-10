ثقافة شرم الشيخ تكرم الفائزين بمسابقة فن التصوير

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم فعالياتها الثقافية والفنية النوعية بفرع ثقافة جنوب سيناء، حيث كرم قصر ثقافة شرم الشيخ المشاركين فى مسابقة "فن التصوير" تدريب الفنان أمجد لطفى، وتم وتوزيع شهادات التقدير على الفائزين.



وتناولت الورشة فن التصوير الفوتوغرافي من حيث التعريف والأهمية والمفهوم، كما تطرقت لخصائص الكاميرا وكيفية ضبط الإعدادات والإضاءة والزوايا لإخراج صورة فنية بجودة عالية.



أعدت مكتبة الطفل بالقصر جلسة قراءة حرة للأطفال من رواد القصر بهدف تعزيز القيم الإيجابية للنشء، أعقبها ورشة رسم حر بعنوان "المولد النبوي" لرسم لوحات فنية معبرة عن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.



تلاها عقد ورشة لاكتشاف المواهب فى مجالات متعددة منها إلقاء الشعر والغناء والتمثيل.