آلاف المريدين بساحة الحسين.. و"التهامى" يشدو فى حب النبى (صور)

أنهى الشيخ محمود التهامى، نقيب المنشدين، احتفالية المولد النبوي الشريف التي أقيمت في ساحة مسجد الإمام الحسين بالقاهرة، بحضور الآلاف من المريدين وأتباع الطرق الصوفية ومحبي الإنشاد الديني.



وأنشد التهامي العديد من قصائد مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وآل بيته، وتفاعل المريدين مع الإنشاد الدينى، وتمايلت أجسادهم يمينا ويسارا مع كلمات الذكر والإنشاد.



يذكر أن المشيخة العامة للطرق الصوفية احتفلت عقب صلاة العشاء أمس السبت، بالمولد النبوي الشريف بمسجد الحسين بحضور قيادات الطرق الصوفية، وعدد من علماء الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية، للحديث عن الأنوار التي تنبعث من هذه الذكرى العطرة، وتعليم الناس كيفية التعامل مع هذه الاحتفالية بعيدا عن المغالاة والتفريط، الاحتفالية حضرها الآلاف من كل حدب وصوب، متجمعين حول حلقات الذكر والإنشاد احتفاء بهذه الذكرى العطرة.



وبدأت الاحتفالية بتسيير موكب الصوفي الكبير، والذي يضم جميع الطرق الصوفية، التي سيرت موكبا ضخما ضم الآلاف من أبناء الطرق الصوفية احتفالا بالمولد النبوى الشريف للعام الهجرى 1441، من مسجد سيدى صالح الجعفرى بمنطقة الدراسة المجاور لمشيخة الأزهر، وصولا لمقر المشيخة العامة للطرق الصوفية الجديد، وذلك للمرة الأولى فى تاريخ الموكب الذى غير مساره حيث كان من المعتاد أن ينتهى بدخول الموكب لمسجد الإمام الحسين، ليغير اتجاهه لمقر المشيخة العامة الجديد، وذلك يعد تعبيرا عن التلاحم والترابط بين أبناء الطريقة، في ذكرى سيد البشرية.