تشكيل فريق بحث لكشف مقتل شرطى بأمن القاهرة فى القليوبية

أمر مدير أمن القليوبية بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات غموض واقعة العثور على جثة رقيب شرطة من قوة مديرية أمن القاهرة قتيلا إثر تلقيه عدة طلقات نارية في منطقة الوقف بمدينة القناطر.



تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد عشماوي رئيس مباحث القناطر الخيرية بالعثور على جثة رقيب شرطة قتيلا بمنطقة عزبة الوقف بالقناطر.



وانتقل العقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي وتشكل فريق بحث قاده اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي، وتبين أن الجثة لرقيب شرطة من قوة أمن القاهرة ومقيم بالقناطر الخيرية، وأن القتيل به عدة طلقات نارية، وعثر عليه ملقى بمنطقة عزبة الوقف، وجاري معرفة سبب تواجده بالمنطقة، وفحص آخر رؤية له وعلاقاته، لبيان ملابسات الحادث وتولت النيابة التحقيق.