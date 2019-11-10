4 خطوات لنجاح خطتك التسويقية بأسرع وقت

يعد التسويق الإلكتروني واحدًا من أكثر الوسائل وأسرعها لجني الأرباح، والتي يتطلب نجاحها عدد من الشروط والضوابط التي توضحها المنظمة العربية للتنمية الإدارية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفيما يلي رصد لأبرز تلك الخطوات:



- احرص على بناء خطة تسويقية يمكن قياس نتائجها بسهولة من خلال العمل علة جذب الزوار للموقع الإلكتروني وتحويلهم إلى عملاء مهتمين، ثم إلى مشترين وصولًا إلى الاستعانة بهم كمعلنين.



- حدد هدفك البيعي ثم قم بتجهيز المحتوى المناسب والتقييم لتفادي تراكم الأخطاء.



- ينبغي أن تتوافر ضمن مواصفات الخطة التسويقية الناجحة، المرونة والقابلية للتطبيق واكتمال العناصر تراعي بيئة عمل مشتركة ومواصفات العملاء وكيفية الوصول إلي العميل، ونقاط الضعف والقوة، وبنود تخطي الأزمات وإدارة الطوارئ.



- كما يجب أن تجيب الخطة التسويقية عن ثلاث أسئلة هي: أين نحن، إلي أين نريد أن نصل، كيف سنصل؟.