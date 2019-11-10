حظك اليوم.. برج الجدى الأحد 10 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "جاكلين عقيقي" توقعاتها لبرج الجدي ليوم الأحد 10 نوفمبر 2019 على النحو التالي:

مهنيًا: تصرّفك الذي كان ينال تقديرًا واضحًا منذ مطلع السنة يبدو في نظر المسؤولين اليوم طائشًا وغير مسؤول، كن حذرًا ولا تثق بأي شخص.

عاطفيًا: تلمس دعمًا واضحًا من قبل الشريك، وترغب في تقديم خدماتك وتنوب بملء إرادتك عمن تحب لتحمّل مسؤوليات كبيرة وصعبة.

صحيًا: كل ما أنت بحاجة إليه هو الهروب أو تمضية عطلة الأسبوع بمكان بعيد عن التوتر والتشنج جراء الأعمال والواجبات اليومية.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.