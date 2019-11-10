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اقتصاد

أسعار التكييفات اليوم.. "شارب 1.5 حصان" بـ6900 جنيه

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 02:58 ص
جريدة الدستور
سيد ابراهيم
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شهدت الأسواق المحلية، صباح اليوم الأحد، استقرارًا في أسعار الأجهزة الكهربائية، ورصد "الدستور" أهم السلع التي يحتاجها المواطنون خلال موسمي الصيف والشتاء، ومنها أجهزة التكييف.

وسجل سعر تكييف شارب 1.5 حصان بلازما- بارد وساخن- 6900 جنيه، فيما سجل سعر شارب 2.25 حصان إسبليت- بارد وساخن- استاندرد 12550 جنيهًا، وشارب 3 أحصنة ديجيتال إسبليت- بارد وساخن- بريميم 12550 جنيهًا، وتكييف تورنيدو 1.5 حصان إسبليت بارد بسعر 6700 جنيه.

بينما سجل سعر تكييف يونيون إير- ساخن وبارد- 1.5 حصان 6.555 جنيه، وسجل سعر تكييف كاريير 53KHCT-12 إسبليت بارد فقط 1.5 حصان 7500 جنيه.

وقال المهندس منصور حسين، إخصائي تبريد وتكييف بأحد التوكيلات التجارية لصيانة التكييفات، إنه تجب مراعاة عدة عوامل قبل شراء التكييف وكيفية التعامل معه، من أهمها: اختيار التكييف المناسب لمساحة وحجم الغرفة، بحيث لا تقل سعة حصان التكييف عن مساحة الغرفة، مع تجنب شراء الأنواع غير المعروفة، والأنواع التي ليس لها قطع غيار وصيانة.

وأشار حسين إلى أنه يجب بعد شراء التكييف المناسب ضبط حرارته على درجة متوسطة مثل 21 درجة، لتقليل استهلاك الكهرباء والمحافظة على عمر التكييف، مع التنظيف المستمر لفلتر الهواء كل فترة؛ للعمل على زيادة كفاءة التكييف.

وأوضح أن كل مساحة لها سعة محددة من الأحصنة، وعلى سبيل المثال:

- تكييف 1 حصان، يحتاج مساحة غرفة 8 أمتار مربعة.
- تكييف 1.5 حصان، يحتاج إلى مساحة غرفة 12 مترًا مربعًا.
- تكييف 2.5 حصان، يحتاج إلى مساحة غرفة 20 مترًا مربعًا.
- تكييف 3 حصان، يحتاج إلى مساحة غرفة 23 مترًا مربعًا.
- تكييف 4 حصان، يحتاج إلى مساحة غرفة 30 مترًا مربعًا.
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