الأحد 10 نوفمبر 2019 الموافق 13 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

اقتصاد

أسعار الجرانيت اليوم.. "غزال أصفر" بـ200 جنيه للمتر

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 02:57 ص
جريدة الدستور
سيد ابراهيم
طباعة
شهدت أسعار الجرانيت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الشهر الجاري، ورصد "الدستور" في جولة ميدانية لورش تصنيع الجرانيت، صباح اليوم الأحد، ارتفاعًا في سعر المتر الطولي ما بين 35 و60 جنيهًا؛ بسبب ارتفاع حجم الطلب المحلي، حسب عبدالحميد حسان، صاحب ورشة رخام وجرانيت.

وتراوح سعر متر الجرانيت غزال أصفر ما بين 200 و350 جنيهًا، في حين تراوح سعر متر الجرانيت فيري غزال أخضر ما بين 250 و360 جنيهًا، وبلغ سعر متر الجرانيت رويال ما بين 270 و370 جنيهًا، ووصل سعر الجرانيت فرسان ما بين 270 و380 جنيهًا للمتر.

وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة رفع قيمة الإيجارات بوحدات الإسكان الاجتماعى بالقاهرة

منذ حوالي 10 ساعة

أمطار رعدية.. أحوال الطقس في مصر خلال الـ3 أيام المقبلة

منذ حوالي 12 ساعة

كيف يحل الطب الشرعى لغز وفاة هيثم أحمد زكى؟

منذ حوالي 16 ساعة

والد الطالبة "شهد" يكشف سبب وفاتها

الصور

image description

بالصور.. عمر خيرت يتألق بحفل مهرجان الموسيقى

image description

نجوم الفن والإعلام في عزاء هيثم أحمد ذكي

image description

مباراة نيجيريا وكوت ديفوار في أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

image description

50 صورة من عزاء هيثم أحمد زكي وسط حضور فني كبير

image description

الحجار وصابرين وعدد من نجوم الفن في عزاء محمد الحلو مدرب الأسود

الأكثر قراءة

من محضر الشرطة.. مفاجآت حول ملابسات وفاة هيثم أحمد زكى

حقيقة خلاف محمد رمضان مع نقيب الممثلين

أمطار رعدية.. أحوال الطقس في مصر خلال الـ3 أيام المقبلة

"مواد البناء": أسعار الأسمنت تراجعت لمعدلات ما قبل 2010

أيام زمان

الشيخ مصطفى إسماعيل «عاوز بوسة».. أسوأ موقف في حياة مقرئ القصر

أعجبت بأصابع قدميه فتزوجته.. رسائل محمد صبحى إلى «نصفه الحلو»

"أصدقاء" هيثم أحمد زكي: البشر لا يقتنعون بعذابك إلا حين تموت

«كباريهات» شارع الهرم.. حكايات عن الأيام المجهولة في حياة عمرو دياب

نجم الساعة

أعجبت بأصابع قدميه فتزوجته.. رسائل محمد صبحى إلى «نصفه الحلو»

الصحة

تعرف على اشهر امراض الشتاء

احذر.. إضاءة غرفة النوم قد يسبب تصلب الشرايين

عقار Reblozyl صالح لعلاج اضطراب "بيتا ثلاسيميا"

الشاى الأخضر يمنع تكاثر الخلايا السرطانية

الرئيس نيوز

7 قرارات هامة من مجلس إدارة الأهلي.. تعرف عليها

لحظة اندلاع الحريق بالطائرة الأوكرانية في مطار شرم الشيخ (فيديو)

استكمالاً لرحلته العلاجية.. "الخطيب" يطير إلى فرنسا

أحمد موسى يكشف علاقة تركيا بتفجير الطائرة الروسية بمصر

منوعات

4 خطوات لنجاح خطتك التسويقية بأسرع وقت

شاهد.. تميمة كأس أمم أفريقيا للشباب 2019 تحت 23 سنة

احذر.. مرض سرطان الفم القاتل

وفاة الملياردير الفلبيني جوكونجوي

كشكول

طالبة بحقوق المنيا تنتحر بعد رفض شقيقها ذهابها إلى الكلية

محافظ الوادي الجديد يكرم طالب اخترع "تكييف" بخامات محلية

فتح باب التقدم لرئاسة لجان امتحانات الدبلومات

"عجلان" يقدم التعازي في وفاة معلمين وطلاب في حادث

إسلام سياسي

باحثة مغربية: التصوف انتصر للمرأة ولم يضطهدها

في حضرة الطريقة البودشيشية..."المغرب" تستقبل الآثار النبوية الشريفة

عاصم عبدالماجد يسخر من الإخوان بعد تقرير الأمم المتحدة

أخر تقاليع الإخوان.. الإرهابية تطلق خطة تحريضية ضد مصر يتزاعمها المقاول الأجير

مقالات الرأي
ماجد حبته
دا سيلفا «ع الأسفلت».. مؤقتًا
ماجد حبته
قطر تتحصن بالديمقراطية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم حمروش.. المهتم بالقراءة والتحصيل
د.كريمة الحفناوى
102 عام على مقاومة المشروع الاستعمارى
المزيد

الثقافة

ثقافة شرم الشيخ تكرم الفائزين بمسابقة فن التصوير

بالصور.. عرض "كأنك تراه" بمسرح المركز الثقافى بطنطا

ثقافة شرم الشيخ تكرم الفائزين بمسابقة فن التصوير

"المسرح وقضايا المجتمع".. ندوة بثقافة قنا

صفحتنا ع الفيس بوك