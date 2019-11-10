حظك اليوم.. برج القوس الأحد 3 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "جاكلين عقيقي" توقعاتها لبرج القوس ليوم الأحد 10 نوفمبر 2019 على النحو التالي:

مهنيًا: وجود القمر في الحمل الناري الصديق يجعلك الرابح الأكبر نفسيتك إيجابية أجواء رابحة وناجحة ورائعة.

عاطفيًا: لا تفسح في المجال للغموض، ناقش بوضوح ولا تعط رأيًا قبل التأكد من اكتمال المعطيات، وقد تناقش موضوعًا حساسًا مع الشريك.

صحيًا: يتحسن وضعك الصحي وتستعيد عافيتك السابقة، وتخطط لمشاريع ترفيهية تبتعد خلالها عن هموم العمل ومشاكل العائلة.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.