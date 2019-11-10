حظك اليوم.. برج الميزان الأحد 10 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "جاكلين عقيقي" توقعاتها لبرج الميزان ليوم الأحد 10 نوفمبر 2019 على النحو التالي:



مهنيًا: يزول التوتر ويبدو التناغم سيد الموقف، لذلك وظف كل طاقاتك لتعزيز أوضاعك المهنية، فقد لا تحصل على فرصة أخرى كهذه.



عاطفيًا: رتب الأمور وسوّها بالتي هي أحسن، رفّه عن نفسك ولا تبق وحيدًا، أطلب الاستشارة والنصيحة من الشريك.



صحيًا: يستحسن مراجعة الطبيب عند اللزوم، ولا داعي للقلق والخوف، لكن لا تهمل نفسك أكثر من اللازم، فهذا له انعكاسات سلبية عديدة.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.