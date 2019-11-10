أفكار لتزيين معرض صور لحائط منزلك

يحتار كثيرون في تزيين حوائط منزلهم، لعدم خبرتهم في عالم الديكور، لهذا نستعرض فى السطور التالية أفكار لتزيين حائط منزلك، من أبرزها عمل حائط جذاب للصور في بيتك.



في البداية عليك وضع خطة محددة، من حيث قياس، طول الحائط وعرضه لإنشاء جدار للصور، وتخطيط ما سوف تنفذه، ويفضل اختيار نموذج تفضله تقوم على أساسه بوضع الصور.



كما يجب أن تكون مبتكرا لفكرة تميز حائطك، لجعل حائط المعرض الخاص بك فريدًا من نوعه، حيث يمكنك وضع القماش أو زينة مختلفة بجانب الصور تعطي الحيوية اللازمة لمعرضك، فعندما تمزج بين المنسوجات والأعمال الفنية والصور الفوتوغرافية في براويز بأشكال وأحجام مختلفة، هذا من شأنه جعل الحائط أكثر أناقة وجمال.



يمكن وضع أحجام الصور والبراويز التي تناسب رؤيتك، وبإمكانك أيضًا البدء بأكبر قطعة ووضعها في المنتصف، ثم ترتيب الصور المعرض، ثم وضع علامة عند الزوايا العليا لأكبر إطار على متوسطة الحجم ثم الأصغر حولها.