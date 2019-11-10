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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج العذراء الأحد 10 نوفمبر 2019

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 02:48 ص
جريدة الدستور
سلمى بدر
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "جاكلين عقيقي" توقعاتها لبرج العذراء ليوم الأحد 10 نوفمبر 2019 على النحو التالي:

مهنيًا: يوم ممتاز يحرك ذاكرتك وطاقاتك الفكرية والجسدية ما يجعلك منافس سباق يوم جيد للامتحانات الأكاديمية والجامعية والاجتماعات فانت تملك طاقة حماسية كي تبرمج أمورك.

عاطفيًا: العلاقة مع الشريك مرضية للطرفين، على الرغم من ميلك إلى وضع الكرة في ملعبه، لدفعه إلى اتخاذ بعض المبادرات بالنيابة عنك.

صحيًا: أنت بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الراحة للتخلص من الضغوط التي تكاثرت عليك في الآونة الأخيرة.

قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.
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