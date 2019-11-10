حظك اليوم.. برج الثور الأحد 10 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "جاكلين عقيقي" توقعاتها لبرج الثور ليوم الأحد 10 نوفمبر 2019 على النحو التالي:



مهنيًا: تجنب كل ما من شأنه تعريضك للأخطار وتعاني تراجعًا معنويًا وتتأخر المعاملات وتفشل في إنهاء الواجبات، وتجنب البدء بأعمال جديدة وابتعد عن الأضواء.



عاطفيًا: المواقف العنيدة تسيء إلى الروابط العاطفية وغيرها، وأنت بطبعك ترغب في السيطرة وفرض النفس، الأمر الذي يؤدي إلى اصطدامات مع الحبيب.



صحيًا: عليك أن تسترد قوتك وعافيتك، فأنت لا تزال تواجه بعض الصعوبات لكن باستطاعتك التغلب عليها بالتخطيط المسبق.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.