حظك اليوم.. برج الحمل الأحد 10 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "جاكلين عقيقي" توقعاتها لبرج الحمل ليوم الأحد 10 نوفمبر 2019 على النحو التالي:



مهنيًا: لا تخف من المبادرة والعروض، طبعًا إذا كنت تتعامل بواقعية وموضوعية تتلقى الذبذبات الإيجابية من كل صوب.



عاطفيًا: تنعم بوقت جيد وواعد جدًا، ويكون مزاجك هادئًا والمناخ منعشًا، يزول الضجر وتكون الأجواء العاطفية مناسبة وتعيش رومنسية.



صحيًا: ابحث عما يسبب لك ضيقًا في التنفس، فلا تقترب من الأماكن المكتظة بالمدخنين، وتوجه إلى المناطق الخالية من التلوث.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.