"مواد البناء": أسعار الأسمنت تراجعت لمعدلات ما قبل 2010

قال الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن الدولة قررت إجراء إصلاحات جذرية في الاقتصاد المصري وإعادته إلى الطريق الصحيح من خلال حزمة إجراءات شاملة منها تحرير سعر الصرف، حيث أن نسبة التضخم كانت مرتفعة للغاية، مما أدى إلى حدوث ارتفاع وارتجاج في كل أسعار السلع في الأسواق من بينها أسعار مواد البناء.



وأضاف "الدسوقي"، خلال حواره في برنامج "حوار واستثمار"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، على شاشة "الصحة والجمال"، أن الاقتصاد المصري الآن يسير في الاتجاه الصحيح، مما أدى إلى حدوث انخفاض في أسعار سلع مواد البناء، وأصبحت أسعار السلع أكثر انخفاضا منذ 2010 أي قبل تحرير سعر الصرف.



وتابع: "الأسمنت كان قبل تعويم الجنيه كان بـ 800 جنيه للطن للواحد، وأصبح الآن بـ 760 جنيها للطن، المشكلة هي معادلة العرض والطلب، إذا زاد الإنتاج عن الطلب تُجبر الأسعار على الانخفاض، وستزيد الجودة ويستفيد المستهلك والدولة".