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الثقافة

ثقافة جنوب سيناء تحتفى بالمولد النبوى الشريف فى دهب

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 12:35 ص
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم فعالياتها الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة جنوب سيناء، احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف، حيث نظم بيت ثقافة دهب احتفالا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وبدأت الفعاليات بما تيسر من الذكر الحكيم، أعقبها باقى فقرات الحفل والتى قدمها الشاعر ياسر عطية بالمنطقة الأزهرية بدهب وتضمنت فاصل غناء وطنى ودينى للمواهب الفنية بمدينة دهب، فاصل من الإنشاد الدينى.

واختتم الحفل بإلقاء بعض القصائد الشعرية العامية والفصحى للشاعر ياسر عطية وكلمة لنبيل العباسى بالأزهر الشريف، تحدث خلالها عن الدروس المستفادة من سنة النبى محمد "ص".

أعقب الحفل ومن مدرسة الشهيد ياسر الحديدى للتعليم الأساسي عقد محاضرة تثقيف علمى بعنوان "التجارب العلمية البسيطة"، بمشاركة عدد من طلاب المدرسة لتدريبهم على تنفيذ بعض التجارب العلمية البسيطة للمغناطيس وتأثيره وكيفية الاستفادة من خواص المغناطيس.

وعقد قصر ثقافة طور سيناء، بمدرسة الصم وضعاف السمع بالطور العاصمة محاضرة تمكين ثقافى بعنوان "لغة الإشارة" ألقاها محمد عبد المنعم معلم أول تربية خاصة بالتربية والتعليم، تحدث خلالها عن طريقة التواصل مع الصم من خلال الهجاء الأصبعى والإشارات الوصفية وقراءة الشفاه، موضحًا حروف الهجاء للغة العربية بطريقة الإشارة وطرق التعامل مع المجتمع بها، كما أعد بيت ثقافة سانت كاترين ورشة مواهب لرسوم الأطفال بعنوان "عروسة المولد" لرسم لوحات فنية معبرة عن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بهدف تعزيز القيم الإيجابية للنشء.
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