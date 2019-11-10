ختام قوافل مطروح للعدالة الثقافية (صور)

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة قوافل مطروح للعدالة الثقافية بمدينة الحمام والتى توجهت إلى مدرسة محمود عيسي.



وتم تنفيذ العديد من اﻷنشطة الثقافية والفنية بمشاركة طلاب المدرسة، تضمنت الفعاليات فقرات اكتشاف للمواهب وفقرات شعرية، إلى جانب عرض فقرات مسرح العرائس التفاعلى وتنفيذ الورش المختلفة من ورش الرسم والصلصال والخرز والرسم الحر والتلوين، بالإضافة إلى محاضرة تحت عنوان "التكنولوجيا سلاح ذو حدين" والتى تحدث من خلالها حازم بسيونى عن وسائل التكنولوجيا الحديثة فى مجتمعنا، وكيف يمكن أن نستفيد منها بالشكل الصحيح الذى يقينا من أضرار استخدامها واتخذ المحاضر الموبايل مثلا للطلاب وتحدث عن فوائده وأضراره وكيفية استخدامه بالشكل المعتدل.



إلى جانب ورشة حكى تفاعلى ﻹلهام محمد عن التسامح بين البشر، حيث تحاورت مع الطلاب عن معنى التسامح وكيف يمكن تطبيقه بين الطلاب داخل المدرسة وبين أفراد الأسرة فى المنزل الواحد، وبالتالى بين الناس داخل المجتمع وتحدث أيضا مع الطلاب أن الأديان السماوية المختلفة قد أكدت قيمة التسامح وأهميته.