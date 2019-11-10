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الثقافة

ثقافة أسيوط تواصل احتفالاتها بالمولد النبوى الشريف

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 12:20 ص
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف لعام ١٤٤١ هجريا، وتقدم سلسلة من اﻷنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة أسيوط.

وعقدت مكتبة المنفلوطي العامة ندوة تثقيفية بعنوان "حياة محمد" "ص" لفضيلة الشيخ نادى إسماعيل مبارك الذي تناول الحديث حول ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، والذى لم يكن يختلف عن مولد أي إنسان عادي فأعطاه جده للمرضعة حليمة السعدية لترضعه وتعتني به وحلت البركة في بيت مرضعته، ولم يكن من حوله يعلم برعاية الله له ومتابعته وأول علامات الرعاية الربانية للرسول الكريم كانت شق صدره للإبقاء على صفائه ونقاوته وحدث ذلك في الرابعة من عمره.

واختتمت الندوة بالإجابة على الأسئلة التي طرحت من الحضور حول الأسئلة الشائعة في حياة الرسول الكريم.

واستقبل قصر ثقافة ديروط طلاب وطالبات مدرسة خالد بن الوليد، حيث تفقد الأطفال مكتبة الطفل وتم تنفيذ ورشة حكى لقراءة بعض القصص ومناقشة الأهداف التي تحتويها، ثم تفقدوا قاعة الهوايات والأنشطة حيث تم تقديم بعض الألعاب الترفيهية وألعاب تجميع الأشكال والمكعبات وعرض أفلام سينما الأطفال واستمتع الأطفال بمشاهدة بعض الأفلام الكرتونية الممتعة، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من المواهب الأدبية الشابة والغناء على مسرح قصر ثقافة ديروط.

وأقام قصر ثقافة ساحل سليم يوم ترفيهى لطلاب وطالبات معهد ساحل سليم الابتدائي الأزهرى، حيث تم عمل ورشة فنون تشكيلية للأطفال ومجسمات على الورق من خامات مستخدمة من البيئة، بالإضافة إلى عروض سينما الأطفال، حيث استمتع الأطفال بمشاهدة بعض الأفلام الكرتونية الممتعة، بالإضافة إلى تقديم مسابقة ثقافية للأطفال حيث تم طرح الأسئلة في مجالات مختلفة وتنافس الأطفال على الإجابات الصحيحة وتم تكريم الفائزين بجوائز رمزية.

نظم قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ورشة جرانيوليت لولاء فرحات بقاعة الفنون التشكيلية وتم عمل مجموعة أشكال فنية مختلفة، حيث تم تلوين الرمال ولصقها على لوحات خشبية وتركها لتجف واستمتع بها الاطفال جدا، على أن يتم استكمال هذه الأعمال الورشة القادمة.

كما قامت رضوى الشريف وراندا محمد هيكل بعمل ورشة حكى لمجموعة كبيرة من الأطفال الذين قاموا بزيارة القصر، وفي قصر ثقافة أسيوط التقى مجموعة من الأدباء والشعراء بمحافظة أسيوط فى جلسة نادي القصة وتم فيها مناقشة أعمال الأعضاء.
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