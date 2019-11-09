هواتف Galaxy S11 تحصل على ترقية كبيرة قريبا

أشارت وسائل إعلامية إلى هواتف Galaxy S11 القادمة من سامسونج قد تحصل على ترقية كبيرة فيما يتعلق بالبطاريات، وذلك وفقًا لما ذكره حساب تويتر Ice Universe المختص بتسريبات سامسونج.

ومع وصولنا تقريبًا إلى نهاية العام الحالي، فإن جميع الهواتف المنتظرة جرى الإعلان عنها، وحان الوقت للتطلع إلى أجهزة العام المقبل.

وقد تحصل المجموعة التالية من الهواتف الذكية الرائدة من سامسونج على بطاريات أكبر بكثير، حتى بالنسبة لأصغر عضو في تشكيلة هذه الأجهزة Galaxy S11e، بحيث قد يتضمن هذا الجهاز بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.

وبالمقارنة مع البطارية البالغة سعتها 3100 ميلي أمبير المستخدمة في Galaxy S10e الحالي، فإن سعة البطارية الجديدة ستكون بمثابة تحسن بنسبة 30 في المائة تقريبًا في إجمالي سعة البطارية.