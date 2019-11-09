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تكنولوجيا

سامسونج تعتزم إطلاق نسخة من هاتفها الذكي "جالاكسي أي 71" تدعم 5G

السبت 09/نوفمبر/2019 - 11:55 م
جريدة الدستور
وكالات
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تعتزم شركة سامسونج إطلاق نسخة من هاتفها الذكي (جالاكسي أي71) Galaxy A71 تمتاز بدعمها لشبكات الجيل الخامس 5G، وذلك مع اتجاه شركات صناعة الهواتف دعم هذه التقنية الصاعدة في الهواتف المتوسطة المواصفات.
ونقل موقع (سام موبايل) SamMobile عن مصدر من داخل الشركة أن سامسونج تطور النسخة الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G من هاتفها الذكي (جالاكسي أي71) Galaxy A71 تحت الاسم الرمزي (إس إم – أي 716 بي) SM-A716B.
وبحسب الموقع، فإن هذا الهاتف موجه للسوق الصيني، وذلك بالنظر إلى أن الصين سبقت الكثير من الدول في إطلاق شبكات الجيل الخامس 5G – حتى أنها بدأت العمل على تطوير شبكات الجيل السادس 6G. وتسعى سامسونج إلى استعادة شيئًا مما فقدته من حصتها في سوق الهواتف الذكية الصيني، الذي أصبحت تهيمن عليه شركة هواوي.
ومن خلال إطلاق هاتف متوسط المواصفات يدعم شبكات الجيل الخامس 5G بسعر معقول، فإن سامسونج تأمل أن يجذب هاتفها الراغبين في تجربة هذه التقنية، ولكنهم لا يستطيعون شراء هواتف بأسعار مرتفعة، مثل (جالاكسي إس10 5جي) Galaxy S10 5G، أو (جالاكسي نوت 10 بلس 5جي) Galaxy Note 10 Plus 5G.
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