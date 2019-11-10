حقيقة خلاف محمد رمضان مع نقيب الممثلين

استقبل النجم محمد رمضان في مكتبه الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، وذلك في جلسة صداقة جمعت بينهما عقب انتهاء عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي.



وقال الدكتور أشرف زكي، في تصريحات لـ"الدستور"، إنه لا حقيقة لما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية بوجود خلاف بينه وبين محمد رمضان.



في نفس السياق قال النجم محمد رمضان، في تصريحات لـ "الدستور": "البعض يحاولون أن يوقعوا بيني وبين الدكتور أشرف زكي، وعلاقتي به أكبر من أن يلوثها أي شخص، والدكتور أشرف زكي هو عمود المهنة".



يذكر أنه اجتمع عدد كبير من النجوم في مسجد الشرطة بالشيخ زايد لتقديم واجب العزاء في الفنان هيثم أحمد زكي، والذي توفى منذ يومين إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.