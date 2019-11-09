الأحد 10 نوفمبر 2019 الموافق 13 ربيع الأول 1441
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بالصور.. عمر خيرت يتألق بحفل مهرجان الموسيقى
السبت 09/نوفمبر/2019 - 11:49 م
تصوير: محمود عبد الناصر
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