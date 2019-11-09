أشرف زكي: هيثم أحمد زكي "ابن موت".. وعزاؤه كان "عُرس"

قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه عمل مع الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، في مسلسل "كلبش 2"، ووصفه بأنه شخصية شديدة الحساسية وكأنك بتتعامل مع شخص "ابن موت".



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية on e: "تصريحي بأنه لا يوجد أحد من عائلته لاستلام الجثمان، لأنه كان يشترط وجود قريب عصب له، ولم يكن هناك أحد وتقدمت بطلب للمحامي العام ومشكورًا وافق على ذلك".



وتابع، "المشكلة كان سيكون لها أبعادًا أخرى، وكانت ستفتح باب للقيل والقال وكان لا بد من توضيح سبب تأخير الجثمان".



وأكد أن عزاء هيثم، الذي أقيم مساء اليوم في مسجد الشرطة، ليس عزاء ولكنه عرس وأمم الناس لا تريد ترك العزاء، كذلك خلال الجنازة وصلنا للمقابر في دقائق، الجثمان كان بيجري، وكأنه يزف.



وأوضح أنه طلب من الشباب وقت الجنازة عدم إنزال الجثمان لحين وصوله، وفوجئ بأنه في غضون دقائق نزل به السقا للمقابر وكل شيء تم بسهولة فهو كان لا يريد دنيانا ويريد تركها، وما حدث اليوم أكبر تصالح من الزمن معه.



وعن المكملات الغذائية، قال، إنها أصبحت موضة بين الشباب للحصول على جسم مثل السقا، وأحمد عز، وذلك رغم خطورتها، مشيرًا إلى أنه سمع أن القانون جرمها.

