"ثقافة القاهرة" تحتفل بالمولد النبوى الشريف بالمسرح العائم

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال فرع ثقافة القاهرة احتفالية كبرى على مسرح العائم.



وبدأت الاحتفالية بتلاوة القرآن الكريم للشيخ إسماعيل عثمان، تلاها كلمة ترحيب لرئيس الإقليم، ثم كلمة رئيس الحي عن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، أعقب ذلك تكريم لرئيس حي المنطقة الجنوبية بتقديم الدروع، وشهادات التقدير.



وفي الختام قدمت فرقة بورسعيد للموسيقى العربية بقيادة الفنان رجب الشاذلي مجموعة من الأغاني الدينية والوطنية منها "كم ناشد المختار ربه، عليك السلام، يا حبيبتى يا مصر"، وقد نالت نالت إعجاب الجمهور.



يأتي ذلك في إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بالمولد النبوى الشريف، وفي ذلك الإطار وعلى مستوى الجمهورية وحسب الخطة فهناك العديد من الاحتفالات بهذه المناسبة الكريمة لميلاد سيدنا محمد أشرف الخلق.