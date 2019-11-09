شاهد.. تميمة كأس أمم أفريقيا للشباب 2019 تحت 23 سنة

حصلت "الدستور" على مقطع فيديو جديد لتميمة كأس أمم أفريقيا للشباب 2019 تحت 23 سنة.



وكشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، "توتال مصر 2019"، عن تميمة البطولة.



وفاز منتخب مصر الأولمبى، بقيادة مديره الفنى شوقى غريب، على نظيره المالى باستاد القاهرة الدولى، 1-0 فى افتتاح مباريات البطولة الإفريقية، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.







