السبت 09 نوفمبر 2019 الموافق 12 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

منوعات

احذر.. مرض سرطان الفم القاتل

السبت 09/نوفمبر/2019 - 11:27 م
سرطان الفم
سرطان الفم
طباعة
يصاب نحو 640 ألف شخص حول العالم كل عام بسرطان الفم، وهو حالة تشمل جميع أنواع السرطان التي تصيب اللثة واللسان والشفتين، وغيرها من أجزاء الفم المختلفة.

يستخدم مصطلح سرطان الفم لوصف أي ورم يظهر في التجويف الفموي، ويتشكل عندما تتطور الخلايا على الشفاه أو الفم إلى تغييرات في الحمض النووي، وليس من الواضح ما الذي يسبب هذه الطفرات التي تؤدي إلى هذا السرطان، ومع ذلك، حدد الأطباء العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة به.

ويشير الأطباء إلى أن ظهور بقع حمراء أو بيضاء داخل الفم، على وجه التحديد، على اللسان أو بطانة الفم، قد تكون علامة تحذيرية عن المرض.

وتشمل الأعراض الأخرى لسرطان الفم واحدا أو أكثر من قرح الفم التي لا تلتئم بعد ثلاثة أسابيع، بالإضافة إلى النزيف غير المبرر، والألم عند البلع، والتهاب الحلق المستمر، والتنميل في الفم، والتكتلات غير المعتادة في الفم أو بحة مستمرة في الصوت.

وينصح بضرورة زيارة الطبيب على الفور عند ظهور أي علامات وأعراض تستمر لأكثر من أسبوعين من الأعراض السابق ذكرها.

- ما الذي يسبب سرطان الفم؟
قال الدكتور جوناثان هسكوكس، من مركز Town Dental Care: "معظم حالات سرطان الفم مرتبطة بالتدخين أو شرب الكحول، ومع ذلك، فإن التعرض المفرط لأشعة الشمس يمكن أن يكون مسؤولا أيضا.

كما أشار هسكوكس إلى أن هناك أدلة على أعداد متزايدة من الحالات الناجمة عن الإصابة بفيروس الورم الحليم البشري المنقول جنسيا.

وتابع: "يمكن لأي شخص أن يتأثر بالمرض، ومع ذلك، يُعتقد أن الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما هم الأكثر عرضة".

- كيف يمكن تقليل الخطر؟
ينصح الدكتور هسكوكس بالإقلاع عن التدخين والخفض من مستويات شرب الكحول، بالإضافة إلى تناول نظام غذائي متوازن وصحي وإجراء فحوصات منتظمة مع طبيب الأسنان في حال كان الشخص مؤهلا للإصابة بالمرض.
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

فضيحة أيمن نور واعترافه بتزوير أعماله الصحفية (فيديو)

منذ يوم

سر غياب رغدة عن جنازة هيثم أحمد زكي

منذ يوم

التحريات الأولية فى وفاة الطالبة شهد: عدم وجود شبهة جنائية

منذ يوم

كيف وصلت شهد إلى القاهرة؟.. القصة الكاملة لوفاة طالبة العريش

الصور

image description

نجوم الفن والإعلام في عزاء هيثم أحمد ذكي

image description

مباراة نيجيريا وكوت ديفوار في أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

image description

50 صورة من عزاء هيثم أحمد زكي وسط حضور فني كبير

image description

الحجار وصابرين وعدد من نجوم الفن في عزاء محمد الحلو مدرب الأسود

image description

تكريم نجوم الفن في احتفالية مبادرة مرضى السرطان

الأكثر قراءة

من محضر الشرطة.. مفاجآت حول ملابسات وفاة هيثم أحمد زكى

أمطار رعدية.. أحوال الطقس في مصر خلال الـ3 أيام المقبلة

فضيحة أيمن نور واعترافه بتزوير أعماله الصحفية (فيديو)

والد أنغام: "أعلم أن ابنتى تستعجل دفنى"

أيام زمان

الشيخ مصطفى إسماعيل «عاوز بوسة».. أسوأ موقف في حياة مقرئ القصر

أعجبت بأصابع قدميه فتزوجته.. رسائل محمد صبحى إلى «نصفه الحلو»

"أصدقاء" هيثم أحمد زكي: البشر لا يقتنعون بعذابك إلا حين تموت

«كباريهات» شارع الهرم.. حكايات عن الأيام المجهولة في حياة عمرو دياب

نجم الساعة

أعجبت بأصابع قدميه فتزوجته.. رسائل محمد صبحى إلى «نصفه الحلو»

الصحة

تعرف على اشهر امراض الشتاء

عقار Reblozyl صالح لعلاج اضطراب "بيتا ثلاسيميا"

الشاى الأخضر يمنع تكاثر الخلايا السرطانية

4 أنواع من الأعشاب تساعدك على النوم العميق

الرئيس نيوز

استكمالاً لرحلته العلاجية.. "الخطيب" يطير إلى فرنسا

أحمد موسى يكشف علاقة تركيا بتفجير الطائرة الروسية بمصر

إسرائيل تنسحب من منطقتى الباقورة والغمر الأردنية

حضور كثيف للفنانين بعزاء هيثم زكي

منوعات

شاهد.. تميمة كأس أمم أفريقيا للشباب 2019 تحت 23 سنة

احذر.. مرض سرطان الفم القاتل

وفاة الملياردير الفلبيني جوكونجوي

الصين تعلن خطتها لإرسال البشر للمريخ

كشكول

طالبة بحقوق المنيا تنتحر بعد رفض شقيقها ذهابها إلى الكلية

محافظ الوادي الجديد يكرم طالب اخترع "تكييف" بخامات محلية

فتح باب التقدم لرئاسة لجان امتحانات الدبلومات

"عجلان" يقدم التعازي في وفاة معلمين وطلاب في حادث

إسلام سياسي

باحثة مغربية: التصوف انتصر للمرأة ولم يضطهدها

في حضرة الطريقة البودشيشية..."المغرب" تستقبل الآثار النبوية الشريفة

عاصم عبدالماجد يسخر من الإخوان بعد تقرير الأمم المتحدة

أخر تقاليع الإخوان.. الإرهابية تطلق خطة تحريضية ضد مصر يتزاعمها المقاول الأجير

مقالات الرأي
ماجد حبته
دا سيلفا «ع الأسفلت».. مؤقتًا
ماجد حبته
قطر تتحصن بالديمقراطية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم حمروش.. المهتم بالقراءة والتحصيل
د.كريمة الحفناوى
102 عام على مقاومة المشروع الاستعمارى
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. مناقشة رواية "الخواجا" لمحمد طعان بنادي التجاريين

عروض نادي السينما المستقلة بالهناجر (صور)

فعاليات ملتقى الثقافات الأفريقية بـ"الأعلى للثقافة" (فيديو)

"عنبر تاء" رواية جديدة لمحمود جمال عن دار "لوغاريتم"

صفحتنا ع الفيس بوك