بسنت فهمي توضح أسباب تراجع التضخم والانخفاض في أسعار السلع

قالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن انخفاض معدل التضخم لا يعني بالضروروة انخفاض جميع السلع في السوق.



وأضافت "فهمي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "MBC مصر" مع الإعلامي عمرو أديب، أننا نسير في الطريق الاقتصادي السليم، لكن هناك كثير من القطاعات في الاقتصاد تحتاج مزيدا من العمل مثل قطاع الغذاء والإسكان والمسماه بالاقتصاد الحقيقي.



وشددت على ضرورة بذل مزيد من المجهود والعمل، مشيرة إلى أنه كلما زاد الانتاج، زاد المعروض وانخفض السعر، موضحة أن أسعار السلع تختلف من منطقة لأخرى، فالأسعار في المحافظات والأقاليم أقل منها في القاهرة والإسكندرية.

