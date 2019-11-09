"أرامكو" تعلن موعد وتفاصيل طرح أسهمها للأفراد والمؤسسات

أعلنت شركة أرامكو النفطية السعودية، مساء اليوم السبت، عن صدور نشرة الاكتتاب العام لأسهمها، مشيرة إلى أنها طرحت حوالي 0.5% من الأسهم للمستثمرين الأفراد.



وأوضحت أرامكو في بيان مساء اليوم أن فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة الأفراد في الفترة من 17 نوفمبر الجاري وحتى 28 من الشهر ذاته، وذلك وفق صحيفة "الرياض" السعودية.



فيما ستبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة الشركات والمؤسسات في الفترة من 17 نوفمبر وحتى 4 ديسمبر المقبل.



وأوضحت الشركة أنه سيتم الإعلان عن السعر والتخصيص النهائي للمؤسسات والأفراد المكتتبين في 5 ديسمبر المقبل.



وتستهدف أرامكو تخصيص مليار سهم كحد أعلى من اجمالي أسهم الشركة لشريحة المكتتبين الأفراد.

