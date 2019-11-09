احتفاء خاص بالمولد النبوي الشريف في "90 دقيقة"
السبت 09/نوفمبر/2019 - 11:04 م
محمود عرفاتطباعة
احتفل الإعلامي محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، بذكرى المولد النبوي الشريف.
وعرض الباز، خلال البرنامج، عدة مشاهد تكشف كيف احتفل المصريون وشعوب العالم بالمولد النبي والشريف، عن طريق الغناء، وحلقات ذكر، وترتيل للقرآن.
كما عرض الباز، فيديو يرصد تنظيم إحدى قرى الصعيد زفة المولد النبوي الشريف، والتي تجمع صفين من الرجال يسيرون في الشوارع مادحين النبي صلى الله عليه وسلم.