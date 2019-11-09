احتفاء خاص بالمولد النبوي الشريف في "90 دقيقة"

وعرض الباز، خلال البرنامج، عدة مشاهد تكشف كيف احتفل المصريون وشعوب العالم بالمولد النبي والشريف، عن طريق الغناء، وحلقات ذكر، وترتيل للقرآن.





كما عرض الباز، فيديو يرصد تنظيم إحدى قرى الصعيد زفة المولد النبوي الشريف، والتي تجمع صفين من الرجال يسيرون في الشوارع مادحين النبي صلى الله عليه وسلم.