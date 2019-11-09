توافد حشود إلى ساحة التحرير في بغداد لمنع اقتحامها

قتل 6 متظاهرين وأصيب عشرات آخرون، السبت، خلال المواجهات التي اندلعت بين هؤلاء وقوات الأمن التي استخدمت الذخيرة الحيرة وقنابل الغاز بكثافة في بغداد، في محاولة لفض الاعتصامات في العاصمة.

وذكر المرصد العراقي لحقوق الإنسان في سلسلة تغريدات على "تويتر" أن المتظاهرين قتلوا خلال مواجهات مع قوات الأمن بين ساحتي التحرير والخلاني، المطلتان على نهر دجلة.

وأضاف المرصد أن المتظاهرين أطلقوا نداءات استغاثة من أجل وقف ما وصفها بـ"عمليات العُنف المرتكبة بحقهم".

وكانت أرقام سابقة ذكرتها مصادر أمنية وطبية تحدثت عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة أكثر من 80 آخرين في المنطقة.

ووثقت مقاطع فيديو لحظات إطلاق عناصر الأمن الرصاص الحي على المتظاهرين في المنطقة.

وفي وقت لاحق، تمركزت قوات مكافحة الشغب في ساحة الخلاني وبدأت التقدم نحو نفق التحرير الموصل لساحة التحرير، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز، وتحول الأمر لفترة طويلة إلى عمليات كر وفر بين الطرفين في المكان.

وفي ساعة متأخرة من الليل، تمكنت حشود من المتظاهرين من العودة إلى ساحة الخلاني بعدما تجاوزا نفق التحرير.

