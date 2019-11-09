ديانا حداد تعلق على إطلالة أحلام في The Voice.. صور

شاركت الفنانة الإماراتية أحلام، متابعهيا عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر"، بصور من جلسة تصوير خضعت لها في كواليس برنامج "The Voice"، في الحلقة الأخيرة من المواجهة.



وعلقت أحلام، على الصور قائلة: "شفتوا اللوك اليوم وإذا شفتوني أحسن فهذا منكم ومن دعمكم وتشجيعكم ومحبتكم لي شكرا لكم".



وردت عليها الفنانة اللبنانية ديانا حداد، قائلة: "الله يحميكي يا حبيبتي يا أم فاهد.. كل مرة أحلى من اللي قبلها يا أختي بالتوفيق دايما الك وللجنة التحكيم".



يذكر أن حلقة اليوم من البرنامج انتهت باختيار كل عضو في لجنة التحكيم، 6 متسابقين للتأهل لمرحلة العروض المباشرة من البرنامج، والتي تؤهلهم لاختيار صوت The Voice هذا العام ليكون نجم الموسم الخامس من البرنامج.

