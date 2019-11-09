أحمد موسى: المخابرات التركية العقل المدبر لاستهداف طائرات مصرية وإماراتية

قال الإعلامي أحمد موسى إن الإرهابي باسل حسن يُعد أحد المتورطين في تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء عام 2015.



وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن القضاء التركي أفرج عن باسل حسن يوم 23 أكتوبر 2014، مقابل عدد من المسئولين الأتراك المحتجزين لدى داعش.



وأوضح أن المفاوضات التي جرت بين المخابرات التركية وتنظيم داعش الإرهابي، حدثت من خلالها مقايضة حيث تم الإفراج عن الدبلوماسيين الأتراك مقابل الإفراج عن 15 عضوا في تنظيم داعش الإرهابي ومنهم باسل حسن.



وتابع: "الإرهابي باسل حسن تم تجنيده وأصبح عميلًا لدى المخابرات التركية؛ حيث دربته على برمجة الطائرات واختراق مطارات العالم ومنها مصر والإمارات".



وأكد موسى أن المخابرات التركية هي العقل المدبر لاستهداف طائرات مصرية وإماراتية.





