أسعار النيكل اليوم.. والطن بـ 16190 دولارا

شهدت أسعار معدن النيكل ارتفاعًا طفيفا، خلال التعاملات المسائية اليوم السبت، في الأسواق التجارية وسجل الطن نحو 16190 دولارًا، مقارنة بنحو 16185 دولار أمس.



ووفقًا لتقرير غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يدخل رقائق السيليكون ضمن قائمة المعادن المهمة؛ لتشكيل مكونات أجهزة الحاسبات الآلية والتابلت، والتليفونات الذكية، والإلكترونيات، خاصة الماذر بورد "اللوحة الأم".



كانت أسعار النيكل شهدت تراجعًا مقارنة بالشهر الماضي، بانخفاض بلغت نحو 1030 دولارًا.

