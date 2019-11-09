تعرف على تطورات الحالة الصحية لهادي الجيار بعد نقله للمستشفى

تعرض الفنان هادي الجيار، لأزمة صحية شديدة نقل على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة بـ 6 أكتوبر.



وكشفت الفنانة نهال عنبر، في تصريحاتها، أن هادي الجيار أصيب بميكروب في الرئة وأن حالته مستقرة وخضع لعدد من الفحوصات للاطمئنان على صحته.



من ناحية أخرى، انضم هادي الجيار مؤخرا لأبطال مسلسل "شديد الخطورة"، بطولة أحمد العوضي وريم مصطفى، رياض الخولي، حسني شتا، حمزة العيلي، وآخرين، تأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج حسام علي، ويقدم هادي الجيار شخصية جديدة خلال أحداث المسلسل، الذي يخرجه حسام علي.



مسلسل "شديد الخطورة" يعد أول إنتاج مصري ينتمي لنوعية مسلسلات الـ7 حلقات من المقرر عرضه على منصة watch it، خلال شهر نوفمبر المقبل، وهي سابقة الأولى من نوعها في عالم الدراما التلفزيونية.



