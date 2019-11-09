محمد أبوالعنين: مصر لديها قيادة واعية رسمت مستقبلها وحمت شعبها

قال محمد أبو العنين، رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، إن شبكة قنوات صدى البلد تدعم الوطن ولا تحيد عن مسارها.



وأضاف "أبو العنين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، أن مصر عادت لقوتها كدولة رائدة في المنطقة، ونظرة العالم لمصر تغيرت للأفضل والجميع يقدرنا ويحترمنا.



وأوضح أن بورصة لندن أعطت لمصر شهادة كبيرة بأمنها واستقرارها، مؤكدا أن مصر لديها قيادة واعية رسمت مستقبلها وحمت شعبها.



وتحدث عن مدينة شرم الشيخ، قائلا: "هي أكثر مدينة سياحية آمنة في العالم"، مشددا على ضرورة تطوير منظومة السياحة في مصر لجذب السائحين من كل دول العالم.

