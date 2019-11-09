حقيقة تسرب بقعة زيت مجهولة المصدر في "نيل أسوان"

نفى وكيل وزارة الموارد المائية والري بأسوان، المهندس محمد على، ظهور بقعة زيتية مجهولة المصدر بزمام منطقة تفتيش الري بكوم أمبو.



وقال وكيل الوزارة، في بيان صادر عن الإدارة العامة للري بأسوان اليوم السبت، إنه عقب قيام إحدى وسائل الإعلام بنشر خبر عن ظهور بقعة زيت مجهولة المصدر في مياه نهر النيل بأسوان بمسافة تصل إلى نحو 13 كم بعد مدينة كوم أمبو، تم التحرك الفوري من خلال إدارة حماية النيل"، مؤكدا أنه تم تمشيط المنطقة بالكامل، وتحرك لنشات الشركة المسند إليها عملية مكافحة ورد النيل، وتمشيط المنطقة من الكيلو 6 إلى الكيلو 74.



وأضاف أنه في نفس الوقت تم إخطار المحافظة بالجهود المنفذة، والتي قامت من جانبها بإبلاغ قائد شرطة مسطحات كوم أمبو، ورئيس مركز ومدينة كوم أمبو، وإدارة البيئة والذين قاموا بدورهم بتشكيل أطقم؛ لتمشيط المنطقة، والتي لم تكتشف بالمعاينة الميدانية أي ظهور للبقعة الزيتية.



وطالب وكيل وزارة الري بأسوان ووسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة، والتأكد من صدق المعلومات الواردة إليهم، وعدم الاعتماد على الأخبار المرسلة والمغلوطة؛ تحقيقا للمهنية الصحفية، ومبادئ النشر في موضوعات يمكن أن تتسبب في بلبلة الرأي العام.